Февраль 1st, 2020

В Голливуде интимные сцены будут учитывать сексуальные домогательства

Сексуальные сцены в голливудских кинокартинах будут снимать по-другому. Это делается для предотвращения домогательств.



Новые правила съемок интимных сцен вводят в Голливуде. Гильдия киноактеров и Американская федерация деятелей телевидения и радио (SAG-AFTRA) разработали новые правила и протоколы. Делается это для того, чтобы предотвратить сексуальные домогательства на съемочной площадке, пишет The Independent.

Теперь снять сексуальную сцену можно, если только присутствует специальный координатор по интимным сценам. Сначала специалист обсудит с героями, что они согласны делать на съемочной площадке, а что нет.

«Координаторы по интимным сценам должны встретиться с продюсерами, режиссерами и сценаристами на стадии препродакшена, чтобы установить ожидаемый уровень обнаженности и обговорить подробности изображаемого секса, прописанного в сценарии», – заявил глава SAG-AFTRA Гэбриэлль Картерис.

Координаторы интимности также будут помогать режиссеру в постановке сексуальных сцен, чтобы не поставить под угрозу безопасность актера, отмечает издание.

Также координаторы должны будут убедиться в том, что актеры, снимающиеся в сексуальной сцене, чувствовали себя комфортно.