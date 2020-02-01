Февраль 1st, 2020

Ученые определили какие виды рака лечит хрен





Ученые в США определили какие виды рака лечит хрен и как его правильно использовать. Американские учёные обнаружили у хрена противораковые свойства. Оказалось, растение содержит вещества, которые защищают печень человека от канцерогенов.





Во время исследования учёные обнаружили в хрене химические соединения, участвующие в выводе токсинов из организма. Эти вещества увеличивают количество полезных ферментов и защищают печень человека от канцерогенов, которые возникают при термической обработке пищи. Наиболее опасной в этом плане считается жарка еды. Исследование показало, в хрене больше глюкозинатов, чем в броколли. Эти вещества приостанавливают развитие раковых опухолей.



Учёные советуют ежедневно употреблять чайную ложку хрена для защиты от злокачественных образований. Растение рекомендуется добавлять в мясо, яйца, салаты. Приправа укрепляет защитные силы организма, не даёт размножаться раковым клеткам и предотвращает грипп. Особенно полезно принимать хрен зимой, когда организму не хватает витаминов.