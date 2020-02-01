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Тейлор Свифт собирается замуж за неизвестного мужчину

В сети поднялась новая волна обсуждений возможной помолвки 30-летней певицы Тейлор Свифт и 28-летнего актера Джо Элвина. Поводом для разговоров стали кадры из биографического фильма о певице «Мисс Американа» (Miss Americana), который сегодня выходит на стриминговой платформе Netflix.

В одном из эпизодов ленты Свифт сидит на диване, скрестив ноги, и жестикулирует в кадре, а на безымянном пальце ее левой руки сверкает кольцо с бриллиантом.

Вопрос дня: Тейлор и Джо помолвлены?

Посмотрите внимательно на ее левую руку! 

— принялись обсуждать увиденное фанаты.

 

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

 

 

Тейлор Свифт

 

Роман Свифт и Элвина продолжается четвертый год. В документальном фильме «Мисс Американа» он появляется, обнимая Тейлор. Слухи о помолвке пары появляются не в первый раз. Певица, комментируя их, пока не говорит о том, что готова к браку.

Какая-то часть меня — ближе к 57, а другая часть не готова взрослеть,— отвечала певица журналистам.

 

Тейлор Свифт

 

 

Джо Элвин

Джо Элвин

 

 

Джо Элвин и Тэйлор Свифт

 

 

Постер фильма "Мисс Американа"

Постер фильма «Мисс Американа»

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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