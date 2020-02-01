Февраль 1st, 2020

Стали известны правила голосования нацотбора на Евровидение 2020

8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020″. Организаторы опубликовали новые официальные правила голосования.

Согласно официальным правилам, во всех полуфиналах и финале (8, 15 и 22 февраля соответственно) голосования зрителей и судей пройдет параллельно. Баллы будут весить по 50% со стороны зрителей и судей, и будут добавляться в общий результат. Затем по общим итогам будет сформирована рейтинговая таблица. Если участники наберут равное количество баллов, то приоритет будет иметь тот артист, который получил большее количество баллов от зрителей.

Ведущий Нацотбора Сергей Притула будет информировать зрителей о времени начала и окончания периода голосования. Определить своего фаворита каждый желающий сможет с помощью SMS на номер 7766, а также в мобильном приложении Teleportal. С одного мобильного номера можно отправить только одно SMS-сообщение, стоимость которого составляет 0,94 гривны.