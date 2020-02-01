Февраль 1st, 2020

Следствие: Харви Вайнштейн оказался насильником — интерсексуалом

Следствие: Харви Вайнштейн оказался насильником — интерсексуалом. Кроме того у него серьезные проблемы с половым здоровьем и отклонения в психике.

Пресса продолжает следить за ходом судебного процесса по делу 67-летнего сооснователя компании Miramax Films Харви Вайнштейна. Судья выслушивает сторону обвинения. На этой неделе о пережитом насилии рассказала Джессика Манн.

Она признала, что ее связь с бывшим продюсером носила как добровольный, так и насильственный характер (обвинила его в двух случаях насилия). Манн рассказала в зале суда интимные подробности произошедшего и предположила, что Вайнштейн — интерсексуал.

Интерсексуал — человек с половыми признаками, не соответствующими типичному строению мужского либо женского тела.

Когда я в первый раз увидела его обнаженным, то почувствовала жалость: подумала, что он либо изуродован, либо интерсексуал. У него был шрам, как от ожога, и практически отсутствовали тестикулы, — сказала Манн.

Как пишет Page Six, когда она произнесла эти слова, Харви Вайнштейн, сидевший в зале суда, опустил голову.

Джессика Манн, когда-то мечтавшая стать актрисой, познакомилась с продюсером на вечеринке в Голливуде в конце 2012 года. По словам Манн, ее связь с ним прекратилась в октябре 2016 года.

Во время перекрестного допроса адвокат Вайнштейна спросил, почему Манн решила вступить в сексуальные отношения с женатым мужчиной. На что Манн сказала, что у Вайнштейна с его женой Джорджиной Чапман были «свободные» отношения. Защита Вайнштейна пытается доказать, что насилия с его стороны якобы не было, что предполагаемые жертвы добровольно вступали с ним в отношения.

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман