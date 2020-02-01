Февраль 1st, 2020

Скандальный депутат предложил пенсионерке продать собаку и заплатить за газ

25-летний народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагарь предложил женщине пенсионного возраста продать ее собаку, чтобы заплатить за газ. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

В частности, на вопрос Любови Павловны из села Аджамки Кропивницкого района Кировоградской области (фактически на окраине Кропивницкого), как прожить, если вся пенсия уходит на оплату газа, идущего на обогрев и приготовление пищи, Брагарь предложил ей продать собаку, если таковая у нее имеется.

«Если есть собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить», — сказал Брагарь.

При этом, женщина, по ее словам, уже пользуется субсидией, но пенсии в размере 2 тясячи гривен на оплату услуг по газоснабжению ей все равно не хватает. Мужа у нее нет.