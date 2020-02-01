Февраль 1st, 2020

Селена Гомес жестоко отомстила Джастину Биберу — он потерял миллионы

Селена Гомес жестоко отомстила Джастину Биберу — она смогла обогнать своего бывшего в соцсетях, используя против него хейтинг. Рассказывая о том, как ей тяжело далось расставание, певтца снизила стоимость размещения рекламных материалов у Бибера, но у себя в Инстаграмм цену рекламы девушка смогла поднять. Бибер потерял уже несколько миллионов долларов.

Американская певица Селена Гомес (Selena Gomez) заняла четвертую строчку по популярности в Instagram. С прошлого года хитмейкер опустилась на два места, пропустив вперед The Rock и Ариану Гранде (Ariana Grande). Звезда футбола Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) занимает первое место в списке с 200 миллионами подписчиков.

Отметим, что Селена на шесть строчек выше, чем ее бывший бойфренд Джастин Бибер (Justin Bieber), который занимает десятое место с 126 миллионами поклонников. Поднялась певица и благодаря своему сенсационному заявлению. Напомним, что в интервью с NPR девушка рассказала, что пережила эмоциональное «насилие», встречаясь с Бибером.

«Я чувствую, что стал жертвой определенного абьюза», — сказала артистка.

На вопрос журналиста, имеет ли она в виду «эмоциональное насилие», Гомес ответила утвердительно.