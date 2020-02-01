Резиденцию Трампа во Флориде атаковали неизвестные — оба атакующих арестованы и мотивы их атаки выясняются. Резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде попытались атаковать. Об этом сообщает телеканал CBC12 News.

Двое человек на внедорожнике прорвались через два контрольно-пропускных пункта. Охранники открыли огонь по автомобилю. Нарушители попытались скрыться, но их арестовали.

Трамп должен был прибыть в резиденцию с первой леди в пятницу, 31 января.