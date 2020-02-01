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Резиденцию Трампа во Флориде атаковали неизвестные

Фото: Alan Diaz / AP

Резиденцию Трампа во Флориде атаковали неизвестные — оба атакующих арестованы и мотивы их атаки выясняются. Резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде попытались атаковать. Об этом сообщает телеканал CBC12 News.

Двое человек на внедорожнике прорвались через два контрольно-пропускных пункта. Охранники открыли огонь по автомобилю. Нарушители попытались скрыться, но их арестовали.

Трамп должен был прибыть в резиденцию с первой леди в пятницу, 31 января.

Tags: | Category: Новости, США ﻿
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