Февраль 1st, 2020

Помпео приехал в госпиталь к украинским военным, а Зеленский не захотел

Наталья Юсупова: С утра в госпитале готовились к прибытию важных гостей. Вечером в травме собралось много народу и вот идут.



Я стою и тут заходят люди с камерами, затем дипломатов пул и охрана. Следом заходит Майк Помпео, Гос Секретарь США, очень представительный мужчина, увидев меня подходит и протягивает руку «Hello, nice to meet you..”



Мне тоже приятно, особенно от того, что политик с мировым именем самой влиятельной страны в мире, прилетел в Украину на два дня и нашёл время приехать и проведать раненых, украинских воинов!



Я знаю, что Вы спросите. Нет, президента нашей страны и главнокомандующего нашей армией в госпитале не было сегодня, он вообще ещё ни разу не приходил проведать раненых бойцов!



У человека, занимающего самую важную должность в Америке, после президента, есть время на госпиталь, а у наших новых « правителей» нет!!! Стыдно и противно. И не бегал никто по коридорам и не запрещали стоять рядом обычным людям, все было быстро, спокойно и организованно.