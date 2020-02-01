Февраль 1st, 2020

От рака скончался актер из оригинальной трилогии «Звездные Войны»

Известный британский актер, сыгравший в трилогии «Звездные войны», скончался вчера, 31 января. Информацию о смерти Алана Харриса опубликовали в паблик Imperial Signings в Facebook.

Отмечается, что в 2018 году Алану Харрису поставили диагноз рак легких, однако актер не сдавался и боролся с недугом. Он продолжал вести активную жизнь и встречался с поклонниками.

Самой известной ролью Харриса стала роль охотника Босска. Его можно увидеть в трех фильмах франшизы «Звездные войны». Кроме съемок Алан занимался продюсированием таких фильмов, как «Паромщик», «Любовные птички» и «Уоллис и Эдуард».