Февраль 1st, 2020

Огромный плавающий офис в парком на крыше построят в Голландии (фото)

Компания Powerhouse представила новый дизайн для Плавающего офиса Роттердам (FOR), штаб-квартиры Глобального центра по адаптации (GCA).



В Роттердаме появится впечатляющий устойчивый проект благодаря любезности Powerhouse Company. Плавучий офис Роттердам (FOR) — это офис на воде с зеленой крышей, работающий на солнечной энергии, строительство которого скоро должно начаться.



FOR будет располагаться в Роттердамском порту Рейнхейвен и будет служить новой штаб-квартирой для Глобального центра по адаптации, целью которого является подготовка общин, городов и стран к разрушительным последствиям изменения климата. Его комиссию возглавляют бывший председатель ООН Пан Ги Мун, Билл Гейтс и управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева.



Плавучее здание будет изготовлено из сборных конструкций, в основном из дерева. Он будет состоять из трех этажей, которые будут иметь нависающие крыши, чтобы создать тень для его щедрого остекления. Помимо офисов, в здании также будет расположен ресторан с большой открытой террасой и бассейном.







Крыша FOR будет частично покрыта зеленью, а остальная часть — солнечными батареями. Он также будет иметь систему теплообмена, которая использует воду из порта в радиаторе для обеспечения эффективного нагрева и охлаждения, так же как и BIG Urban Rigger в Копенгагене.



«Проектирование устойчивого, плавучего офисного здания было очень сложной задачей, и мы подошли к нему комплексно», — говорит Нанне де Ру, основатель и архитектор компании Powerhouse. «Используя воду из Рейнхейвена для охлаждения здания и используя крышу офиса в качестве крупного источника энергии, здание становится действительно автономным. Конструкция здания выполнена из дерева, его легко можно демонтировать и использовать повторно. Здание относится к круговой экономики».



Ожидается, что проект FOR начнется через пару месяцев и будет официально открыт Генеральным секретарем Пан Ги Муном и мэром Роттердама в конце 2020 года, что является впечатляюще коротким периодом для строительства. Он будет использоваться в течение 5–10 лет, после чего он может принять другого арендатора или переместиться в другое место, в зависимости от требований.