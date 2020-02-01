Февраль 1st, 2020

Новые записи подтверждают — Джонни Деппа избивала бывшая жена

56-летний Джонни Депп обещал предоставить суду доказательства против своей бывшей жены, 33-летней Эмбер Херд, и уже, похоже, готов сделать это. В прошлом году актер подал иск о клевете, чтобы заставить ее заплатить 50 миллионов долларов и доказать, что выдвинутые против него обвинения в домашнем насилии – клевета и тщательно продуманная мистификация. В распоряжении издания Daily Mail оказались записи разговоров Деппа и Херд, во время которых она признает, что била его.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Как пишет издание, записи были сделаны в 2015 году – в год, когда актеры поженились. Их разговор о проблемах в отношениях быстро переходит в перебранку. Депп жалуется, что вынужден уходить, когда Херд становится «маниакально злой».

Я не собираюсь драться с тобой. Ты, черт возьми, ударила меня прошлой ночью <…> Я уехал вчера вечером, чтобы не допустить большего насилия. Детка, уже говорил тебе об этом, я до смерти боюсь, что мы устроим где-нибудь место преступления <…> Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу быть твоим мужем, хорошим мужем,

— говорит Депп.

Он жалуется Херд на ее агрессию и в качестве примера приводит то, что она кидает в него предметы. Джонни добавляет, что единственный раз последовал ее примеру, когда она швырнула в него банку.

Я била тебя… Не знаю, каким было движение моей руки, но ты в порядке… Прости, что не ударила тебя по лицу как следует. Дорогой, тебя не избили <…> Если я швыряюсь кастрюлями и сковородками, это еще ничего не значит <…> Боже, я иногда так злюсь, что теряю рассудок,

— приводит Daily Mail слова Херд из диалога с Деппом.

Эти записи, содержащие признания Эмбер Херд в рукоприкладстве, еще больше разоблачают ее мистификацию о домашнем насилии, — цитирует Daily Mail адвоката Джонни Деппа.

После развода с актером Херд написала статью для Washington Post, в которой назвала себя жертвой домашнего насилия, хотя прежде отказалась от выдвинутых против Деппа обвинений. Подавая против нее иск о клевете, Депп отметил, что она разрушила его репутацию ради собственной выгоды.

Мисс Херд не является жертвой домашнего насилия, а является преступницей. Она била меня, часто бросала в меня различные предметы, в том числе тяжелые бутылки, банки, горящие свечи, пульты дистанционного управления…

— заявлял Депп.