Февраль 1st, 2020

Невеста Виктора Павлика пожаловалась на чрезмерное внимание поклонников

25-летняя Екатерина Репяхова, которая готовится к свадьбе с 54-летним певцом Виктором Павликом, пожаловалась на чрезмерное внимание поклонников своего жениха.

Откровенными мыслями Екатерина поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

«Последние три дня у нас с Виктором Павликом были кассовые концерты в Киевской области. Я стала замечать, что люди реагируют на меня все более эмоционально. Такого не было даже в июне (именно тогда общественность узнала об отношениях Екатерины и Виктора) . Такое впечатление, что до них с первого раза не доходило. А за полгода каналы настолько заездили эту тему, что до всех дошло «, -

начала свой рассказ невеста Павлика.

«Мне становится все труднее. Потому что я стою на билетном контроле, встречаю каждого зрителя (это я зажиточной жизни захотела, ради денег с ВП). А потом я продаю диски) Вчера я заметила, как женщина снимала меня на телефон, пока я стояла с дисками. И вот я реально не знаю, что делать в такой ситуации. Бежать к ней? Не обращать внимания? Не знаю. Есть люди и воспитанные, которые подходят и говорят: «Мы вас узнали, вы Катя») А есть такие, которые рассматривают с головы до ног и думают, что это незаметно. Это я все к тому, что люди, будьте культурнее (особенно те, с которыми мне придется скор встретиться) «, — написала Екатерина.