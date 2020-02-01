Февраль 1st, 2020

На теле одного из участников группы Дятлова была обнаружена зашифрованная татуировка

Тайна трагедии тургруппы Дятлова продолжает будоражить умы исследователей. Так, исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев усомнился в официальной версии трагедии и провел собственное расследование. Объектом его внимания стала личность и биография одного из участников группы Дятлова, Семена Золотарева.

По его словам, Золотарев в последний момент напросился в экспедицию. Дегтерев также обращает внимание на то, что мужчина воевал, но при этом неизвестно, где он находился в период с 1942 по 1944 год. Исследователь предполагает, что Золотарев якобы попал в плен в 1942 году, где «перешел на сторону врага» и «был завербован службами США».

Исследователь вспоминает, как в апреле прошлого года была проведена эксгумация останков Золотарева. Однако, по его мнению, в могиле находился другой человек. Дегтерев также обращает внимание на то, что во время вскрытия на теле туриста якобы имелись загадочные татуировки. Дегтерев предположил, что, скорее всего, они были «кодом, шифром или паролем».

Исследователь попытался «расшифровать» загадку, в результате чего выяснил, что татуировка якобы является «сочетанием шифра Морзе и фонетического алфавита «Альфа-Браво», принятого в 1956 году в странах НАТО».

Дегтерев нашел объяснение загадочному «шифру», сославшись на то, что в 1958 году США планировали некую операцию, включающую вылеты самолета-разведчика. По мнению Дегтерева, Золотарев, или человек, который себя за него выдавал, должен был установить маяк для самолета-разведчика на склоне горы Отортен.

«Код, написанный им на руке, он должен был ввести азбукой Морзе и поставить маяк на цикличную передачу. Видимо, первый полет планировался в феврале 1959 года. Но, из-за гибели агента, маяк так и не был им установлен», — отмечает исследователь.

В заключение Дегтерев отметил, что тайну гибели группы Дятлова «можно было распутать еще несколько лет назад».