Февраль 1st, 2020

Миссия телескопа «Спитцер» завершается после 16 лет работы. Вот что мы увидели благодаря ему.

Американское аэрокосмическое агентство 30 января официально объявило о завершении миссии телескопа «Спитцер». Он был запущен в 2003 году и на тот момент являлся крупнейшим в мире орбитальным инфракрасным телескопом. Первоначально миссия «Спитцера» была рассчитана лишь на шесть лет, но позже неоднократно продлевалась. С помощью телескопа астрономам удалось изучить множество галактик. Архив собранных данных NASA выложило в открытый доступ, и их дальнейшее изучение может привести к новым открытиям.

Звезды Млечного пути

Планетарная туманность Улитка в созвездии Водолея, находящаяся на расстоянии 650 световых лет от Земли. Это изображение, как и многие другие, сделано путем комбинирования фото, отснятых разными телескопами, которые действуют в разных световых диапазонах. Данные «Спитцера», работающего в инфракрасном диапазоне, — на изображении имеют красноватый оттенок.

Туманность Ориона

Область звездообразования в туманности Орел

Галактика Сомбреро в созвездии Девы, удаленная от Земли на 29 миллионов световых лет. Данные, полученные «Спитцером», позволили установить, что объект представляет собой две галактики — эллиптическую и находящуюся внутри нее плоскую спиральную.

Туманность Ориона

Туманность Кошачья лапа, расположенная в созвездии Скорпиона на расстоянии от 4,2 до 5,5 тысячи световых лет от Земли