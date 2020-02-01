Февраль 1st, 2020

Меган Маркл и принц Гарри прорекламировали компанию, которую обвиняют в доведении до самоубийства

Несмотря на то, что принц Гарри и его жена Меган Маркл останутся без королевских титулов и финансирования только весной 2020 года, герцоги решили уже сейчас позаботиться о своем будущем. Так, они приняли участие в рекламной кампании Bell Canada, которую обвиняют в доведении человека до самоубийства.

Герцог и герцогиня Сассекские на своей официальной странице в Instagram рекламируют телекоммуникационную компанию Bell Canada. Более того, они призывают подписчиков посмотреть официальное видео Bell -за то компания обязуется перечислять пользователям за каждый просмотр по пять центов в канадские фонды, направленные на поддержку психологического здоровья людей.

Но такая инициатива разозлила поклонников герцогов. Ведь известно, что компания Bell причастна к смерти заключенного Клива Геддеса. Человек, который страдал паранойей повесился в 2017 году в тюремной камере. Клива арестовали за намерения убить отца и должны были направить на психиатрическую экспертизу, однако в больнице, финансируемой компанией, как оказалось, не осталось свободных мест, и его отправили в тюрьму. После самоубийства в стране прокатилась волна протестов. Участники манифестаций, которые обвиняли Bell в смерти Клива, требовали защитить права заключенных.

«Очень странно привлекать к кампании по борьбе за душевное здоровье компанию, которая довела до самоубийства человека с психическими проблемами», — возмущаются пользователи сети.

Отметим, принц Гарри и Меган Маркл с весны 2020 году более не будут использовать титул Ваше королевское высочество, они также не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей. Принц Гарри и Меган больше не будут представлять семью монархов и должны вернуть средства налогоплательщиков — 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченные на реконструкцию семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Великобритании.