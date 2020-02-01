Февраль 1st, 2020 Медики выбрали 5 причин, почему вы просыпаетесь утром с головной болью



Врачи института здоровья в Сан-Диего выбрали 5 основных причин, почему их пациенты просыпаются утром с болью в голове. Головные боли по утрам могут иметь много разных причин: мигрени, синдром апноэ во сне, скрип зубами, алкоголь, а также серьезные болезни. Головные боли обычно вызываются определенным триггером, и ни один из них не следует недооценивать.

Зачастую причиной головных болей становится слишком малое количество жидкости, потребляемой в течение дня, или недосып. Но иногда у неприятного состояния тяжелой головы по утрам есть более серьезные основания.



Мигрень. По словам Дженнифер Криглер, врача Кливлендского центра головной боли, период дня между четырьмя и девятью часами утра является временем утренней мигрени. В эти часы организм вырабатывает меньше эндорфинов и энкефалинов – веществ, которые действуют как естественные обезболивающие. Кроме того, в ранние утренние часы высвобождается повышенное количество адреналина. Это повышает кровяное давление, и в результате может возникать головная боль.



Синдром ночного апноэ. Синдром ночного апноэ заставляет людей многократно прерывать дыхание. Следствием таких остановок дыхания во сне становятся гипоксия и повышенное давление, в связи с которыми и развивается головная боль.



Множество исследований подтверждают связь ночного апноэ с инсультами, инфарктами, гипертонией, нарушениями сердечного ритма, мерцательной аритмией ишемией. Определить самостоятельно у себя апноэ трудно, но его характерным признаком является усталость, ощущаемая несмотря на длительный сон.



Зубовный скрежет. Скрежетание зубами во сне может привести к напряжению в височно-нижнечелюстных суставах, которые соединяют нижнюю челюсть с черепом рядом с ухом. Зачастую эта особенность остается неявной для человека, при этом она может иметь много негативных последствий для здоровья. Например, это может приводить к изменениям положения челюсти и напряженности, которая способна вызывать головную боль.



Потребление алкоголя. В алкоголе присутствуют соединения, которые могут негативно взаимодействовать с нейротрансмиттерами в мозге и вызывать головные боли или даже мигрени. Кроме того, алкоголь является мочегонным средством и способствует обезвоживанию, действующему как дополнительный фактор головной боли.



Серьезная болезнь. В некоторых случаях существует вероятность того, что за головной болью стоит что-то серьезное – например, опухоль головного мозга. Люди с опухолями головного мозга часто просыпаются с головными болями рано утром, поскольку в это время достигает наиболее высоких показателей давление спинномозговой жидкости. Возникает отек, затрагивающий головной мозг, — в ответ развивается головная боль.



Опухоль головного мозга является редкой причиной головной боли по утрам. Заподозрить новообразование также позволяют такие симптомы, как проблемы со зрением или равновесием, сонливость, изменения в состоянии ума.



По словам ученых, пробуждение с головной болью не является аномалией и не говорит о том, что с человеком происходит что-то опасное. Но если это происходит регулярно, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить причину такого симптома. В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

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