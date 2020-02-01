Февраль 1st, 2020

Медики рассказали, какие пищевые добавки убивают мозг





Медики рассказали, какие пищевые добавки убивают мозг. Как оказалось самая распространенная и является самой опасной. Ее употребляют все, но в больших количествах она способна вызвать необратимые процессы. Речь идет о соли…

Американские ученые из медицинского центра Вейл Корнелл обнаружили губительное влияние соли на мозг.



Ученые назвали красный сок, который мощно стимулирует мозг



Специалисты из области молекулярной биологии выяснили, что употребление большого количества соли в течение длительного времени приводит к тому, что в мозге аккумулируются тау-белки. Именно аккумуляция этих белков приводит к развитию болезни Альцгеймера, преждевременному старению мозга, деменции и старческому слабоумию.



Ученые показали, что в клетках человеческого организма содержится вещество оксид азота. Именно оно отвечает за расширение сосудов, которое необходимо для того, чтобы была хорошая циркуляция крови. А это, в свою очередь, обеспечивает снабжение мозга кислородом.



Ученые рассказали о главной опасности соли для мозга



У людей, которые употребляют много соли, оксида азота в организме меньше. Соответственно, мозг получает меньше кислорода. Именно это явление ученые и связывают с появлением и прогрессированием нейродегенеративных заболеваний.



Специалисты давно пытаются найти правильный путь в обнаружении причин возникновения возрастных дегенеративных изменений мозга. Возможно, теория с солью — это новый шаг к тому, чтобы научиться контролировать болезнь Альцгеймера.



Дальнейшая работа ученых будет направлена на то, чтобы определить правильную диету для предотвращения нейродегенеративных изменений, а также будет создаваться специальное меню с использованием минимума соли для людей, которые хотят избежать старения мозга и возникновения болезни Альцгеймера.