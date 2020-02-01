Медики — медицинские маски от коронавируса не защищают, но могут ослабить его воздействие. необходимы более кардинальные методы защиты. Медицинские маски назвали негарантированной защитой от коронавируса. Инфекционист израильского клинического центра Тель-а-Шомер Владислав Литачевский заявил, что маски не могут уберечь на 100 процентов, передает РИА Новости.

Эксперт рассказал, что маски снижают вероятность заражения, однако способность к защите зависит от многих факторов. Например, важно, насколько ткань маски пористая. Это влияет на то, какие частички она может пропускать. «У нас нет пока понимания, от чего мы хотим защититься», — сказал Литачевский. Также инфекционист перечислил меры по защите от коронавируса. Он посоветовал избегать мест повышенного скопления людей, отменить поездки в Китай и не посещать рынки с животными.

Врач назвал коронавирусы достаточно давно известными медикам. По его словам, ими вызываются десять процентов всех вирусных инфекций верхних дыхательных путей. Обычно заболевание проходит само, но сейчас медики обнаружили ранее неизвестную генетическую разновидность коронавируса. Эксперт добавил, что сейчас источником вируса считают животных, летучих мышей.