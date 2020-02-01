Известный актер из «Звездных войн» умер от рака

Британский актер Алан Харрис (Alan Harris), наиболее известный ролями в «Звездных войнах», умер от рака на 82-м году жизни. Об этом сообщает Metro.

Он скончался из-за рака легких. Болезнь актеру диагностировали в 2018 году.

Харрис был в молодости моделью, но затем решил построить карьеру актера. Он снимался в трех оригинальных эпизодах «Звездных войн», в том числе, в «Эпизоде V: Империя наносит ответный удар». Он сыграл там охотника за головами из расы рептилий, врага Хана Сола — Босска. В другой части трилогии Харрис играл штурмовика, воина Галактической Империи.