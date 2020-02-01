Индия предложила лечить смертельный коронавирус гомеопатией — «все равно других лекарств нет»

Индийское министерство традиционных медицинских практик (AYUSH) порекомендовало использовать гомеопатические и иные альтернативные медикаменты в борьбе со смертельным коронавирусом из Китая. Об этом сообщает South China Morning Post.

Индийцам предложили использовать различные травяные сборы для повышения иммунитета, а также посоветовали использовать для лечения ряд лекарств, ни одно из которых, как оказалось позднее, не проходило клинического подтверждения эффективности.

Издание сообщает, что этой рекомендацией возмутилась Медицинская ассоциация Индии: врачи назвали такие советы незрелыми и безответственными. «Как могут целительные практики, в которых даже не признается, что микробы вызывают болезни, вылечить коронавирус?» — спросил доктор Р. Асокан, секретарь организации. Он подчеркнул, что поиском лекарства от вируса нового типа должно заниматься научное сообщество.

В AYUSH после выступления врачей выпустили опровержение. В нем говорится, что перечисленные лекарства предлагаются лишь как превентивные меры, а не как способ лечения.