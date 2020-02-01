Февраль 1st, 2020

Гундяев запретил церкви отпевать Чаплина

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) запретил архиереям отпевание ексспикера РПЦ протоиерея Всеволода Чаплина

Об этом заявил бывший главный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин.

«То, что патриарх Кирилл не приехал даже попрощаться со своим ближайшим помощником, который долгие годы исправлял его косяки и придумывал за него все, что только можно придумать, свидетельствует о патриархе очень красноречиво: он человек религиозный, но не христианин. Прощать не умеет, не хочет примириться. А если к этому добавить еще и то, что патриарх не захотел никак помочь с похоронами и запретил своим викариям даже появляться на отпевании отца Всеволода (на свой страх и риск некоторые архиереи приезжали накануне и служили у гроба короткие литии), то к сказанному выше придется добавить Патриарх Кирилл — человек бессердечный и злопамятный «, — заявил Чапнин.

На отсутствие руководителей РПЦ на службе обратило также внимание церковное издание «Ахилла».

«В отпевании участвовало множество духовенства, но нет ни одного архиерея», — говорится в сообщении.

Чаплин был знаком с Кириллом с юности, тот рукоположил его в священники в 1992 году.

Долгие годы Чаплин был заместителем Кирилла в отделе внешних церковных связей и спичрайтером. 24 декабря 2015 Его сняли с этой должности согласно решению Синода РПЦ. Сам Чаплин объяснил свою отставку разногласиями с Патриархом Кириллом.