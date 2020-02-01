Февраль 1st, 2020

Чеченцев с полным самолетом долларов задержали в Ливане

В Ливане правоохранительные органы задержали двоих россиян, которые прибыли в Бейрут чартерным рейсом. Их багаж включал десяток чемоданов с упаковками денег — всего около 200 млн долларов.

Сначала СМИ Ливана утверждали, якобы деньги оказались фальшивыми, но источники «Новой газеты» в правоохранительных органах Ливана сообщили, что доллары — настоящие, а перевозившие их россияне — чеченцы.

Издание направило запрос в правоохранительные органы Ливана, чтобы прояснить судьбу задержанных граждан РФ и 200 млн долларов. Также отправлен запрос в Федеральную службу по финансовому мониторингу России с целью получить информацию о транспортировке из РФ в Ливан 200 млн долларов.