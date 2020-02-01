Февраль 1st, 2020

Бритни Спирс удивила всех округлившимся животом. Певица станет мамой?

Бритни Спирс, которая в последнее время была занята судебными разбирательствами по поводу опеки детей, наконец вернулась в свой микроблог. Певица запостила новое видео, где в компании своего любимого мужа занимается йогой. Ролик снят некоторое время назад, на фоне рождественской елки, а потому подпись Бритни оставила соответствующий: «Когда моя елка все еще стояла … Ха-ха … Ох, как мне ее не хватает! Надеюсь, у вас, друзья, замечательный день … Благослови вас Бог » — написала звезда.

На видео Бритни, как всегда, удивила своей пластикой. Девушка выполняет довольно сложные асаны, включая «мостик» на локтях, элементы шпагата и стойку на голове … Одета в черные джинсы со спущенной линией талии, а также ярко-салатовый кроп-топ. Волосы звезда собрала высокий небрежный пучок на затылке, а макияж решила не делать.

Есть на видео и романтические детали. Бойфренд девушки, который по совместительству выполняет роль ее фитнес-тренера, часто контролирует правильность выполнения тех или иных упражнений. На этот раз он одобрил старания своей любимой, а потому просто подошел и поцеловал ее в губы. После чего пошел по своим делам.