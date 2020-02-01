Февраль 1st, 2020

Автомобиль принцессы Дианы продадут на аукционе

Кабриолет принцессы Дианы собираются выставить на аукцион «Practical Classics Classic Car & Restoration Show». Ближайшее мероприятие состоится 28 марта в Бирмингеме. Организаторы планируют получить за авто 35 — 40 тыс. фунтов.

Диане этот кабриолет подарили в 1994 году. После нее авто владел телеведущий Ян Кэмпбелл Дэй, а после этого он еще несколько раз менял владельцев.

В автокомпании отмечают, что что Audi 80 Cabriolet стал очень популярным именно после того, как принцесса Диана начала на нем ездить. Именно после этого объем реализации модели удвоился.

Кабриолет имеет атмосферный двигатель объемом 2,3 литра, мощностью 133 л. с. и крутящим моментом 186 Нм. Двигатель работает в парпе с 4-ступенчатой ​​АКПП. Несмотря на то, что пробег авто составляет 35 тыс. км, авто остается в отличном виде.