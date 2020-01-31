Январь 31st, 2020

В Великобритании зафиксировали два случая заражения коронавирусом

В Великобритании подтверждены два случая опасного коронавируса, от которого по состоянию на 31 января погибли уже 213 человек. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на Public Health England.

«Мы можем подтвердить, что у двух пациентов в Великобритании, которые являются членами одной семьи, обнаружили положительный результат на коронавирус», — заявил главный врач Великобритании, профессор Крис Витт.

По его словам, Национальная система здравоохранения чрезвычайно хорошо подготовлена.

«Мы готовились к случаям нового коронавируса в Великобритании, и у нас есть надежные меры борьбы с инфекцией, чтобы немедленно реагировать. Мы продолжаем тесно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом, чтобы гарантировать, что мы готовы ко всем возможным ситуациям «, — добавил он.

Напомним, вирус, который похож на простуду, но, в отличие от нее, очень быстро поражает легкие и другие органы, начался с рынка морепродуктов в китайском городе Ухань. Сейчас сам рынок закрыт и огражден полицейской лентой, а в городе активно проходят мероприятия по обеззараживанию. Усилен контроль в аэропортах не только Китая — Таиланд, Австралия и Япония тщательно следят за пассажирами.

Известно, что вирус с китайского Уханя принадлежит к большой семье коронавирусов. Распространение болезни началось с рынка животных. Вирус передается воздушно-капельным путем животным, людям. Вспышка вируса пришелся на худшее время — празднование китайского Нового года. Ведь именно на этой неделе граждане Поднебесной активно путешествуют — приезжают на праздники к родственникам как внутри страны, так и из-за рубежа.