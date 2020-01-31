Январь 31st, 2020

В США нашли идеального двойника Меган Маркл

Мать двоих детей из штата Миссури стала звездой Интернета. 39-летняя Акиша Лэнд из США поразила пользователей Сети сходством с 38-летней Меган Маркл, сообщает Daily Mail.

Женщина завела страницу в Instagram для своей дочери и начала публиковать совместные фотографии. Акише очень льстят комплименты по поводу её сходства с герцогиней Сассекской. Удивительно, но сама она не считает себя похожей на Меган. Акиша рассказала, что в общественных местах её регулярно останавливают незнакомцы, принимающие её за герцогиню Сассекскую.

Сегодня за Акишей Лэнд в Instagram следит более 158 тыс. человек. Под ее фотографиями фолловеры оставляют сотни комментариев о схожести с Меган Маркл: «Та же улыбка, Боже мой! Ты выглядишь так же, как герцогиня». «Близнец Меган Маркл!». Акиша совсем не против сравнений: жену принца Гарри она считает очень красивой.