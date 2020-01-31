В Ленинградской области массово вымирают все зайцы

Ленинградское управление ФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков сельскохозяйственный кооператив «Тусай». Компания выиграла аукцион на поставку зайцев в леса Ленобласти и не выполнила свои обязательства.

Как рассказали в УФАС, по контракту кооператив в течение октября-ноября 2019 года был обязан доставить 50 клинически здоровых, хорошо упитанных зайцев возрастом от 5 до 7 месяцев (самцов и самок) в Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство. Здесь реализуется специализированный проект для поддержания популяции куропаток и зайцев-русаков. Впоследствии животных собирались отпустить в дикую среду.

Однако к декабрю зайцы так и не поступили.

Заказчик принял решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. При этом исполнитель сообщил, что не может оформить сопроводительную документацию для отловленных животных и, соответственно, поставка зайцев отменяется.

На заседание комиссии УФАС представитель кооператива не пришел, письменных пояснений не дал. В связи с этим антимонопольный орган внес «Тусай» в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее в петербургском комитете по природопользованию рассказали, что этой зимой из-за теплой погоды некоторые животные оказались под угрозой. В их число вошли также и зайцы, которые перелиняли еще в ноябре—декабре прошлого года. Получив белые шубы, они стали более заметными, а при отсутствии снега их шансы на выживание ощутимо снижаются.