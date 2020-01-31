Январь 31st, 2020

В Англии археологи обнаружили редкое захоронение воина

Открытие было сделано группой археологов из Университетского колледжа Лондона во время раскопок накануне строительства новых домов в районе города Чичестер. Ученые указывают, что «невероятно редкая» находка датируется поздним железным веком или ранним римским периодом, то есть примерно первым веком нашей эры. Стоит отметить, что военные захоронения того времени на территории Сассекса крайне редки, потому их культурная составляющая неизвестна.

Никаких человеческих останков обнаружено не было, они разложились со временем из-за особенностей почвы. Прямоугольное темное пятно на земле - все, что осталось от деревянной кровати или настила, на котором похоронен покойник. На одном из коротких концов этого пятна, прямо за ее периметром, но в самой могиле находились четыре глиняных сосуда из местной глины. Это предметы утилитарного типа, которые использовались для изготовления и хранения продуктов в 1 веке нашей эры. С противоположной стороны могилы нашли металлические элементы, их функции в настоящее время неизвестны.

Вдоль длинной стороны пятна находился железный меч в ножнах, сделанных из органического материала (пока неопознанного). Ножны были украшены креплением из медного сплава. Рентгеновские снимки меча показывают, что крепление было тщательно продуманно, детализированно и являлось по совместительству украшением, которое резко выделялось бы при ношении.

Археолог Джим Стивенсон, который занимается изучением захоронения после раскопок, сказал: «В целом было много дискуссий о том, кто мог быть похоронен в традиции воина. Действительно ли он был воином или просто похоронен с атрибутами одного из них? Предметы, обнаруженные в могиле, позволяют предположить, что человек был важным человеком ».

Исследование могилы и ее содержимого продолжаются.