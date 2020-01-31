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Умерла звезда сериала «Санта-Барбара»

санта-барбараПопулярная американская актриса Мардж Дюсей умерла в возрасте 84лет. Украинские зрители запомнили ее благодаря роли в сериале «Санта Барбара». Женщина сыграла Памелу Кэпвелл Канрад.

30 января стало известно, что ушла из жизни актриса легендарного сериала «Санта Барбара» Мардж Дюсей. О смерти звезды сообщила ее падчерица Элизабет Перин на своей странице в фейсбуке.

«Мне грустно сообщать такую ​​новость, но моя мачеха ушла из жизни вчера утром во сне. Она была настоящей женщиной и прожила замечательную жизнь. Мы ее очень любили. Будем за ней очень скучать», — написала Элизабет.

Что известно о Мардж Дюсей? Мардж Дюсей — известная американская актриса. Начала свою карьеру в 1967 году с фильма «Пикник у моря». Она сыграла в семидесяти телешоу и мыльных операх. Чаще всего ей доставались роли отрицательных персонажей. В сериале «Санта Барбара» Мадрж Дюсей снялась в 83 эпизодах (1987 — 1988) и исполнила роль Памелы Кэпвелл Конрад, первой жены Си Си Кэпвелл. Также она снималась в сериалах «Герои Хогана», «Улицы Сан-Франциско», «Факты из жизни» и др.

Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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