Умерла актриса Светлана Агеева, которая снялась в «Операции «Ы»»

Популярная советская актриса Светлана Агеева, которая запомнилась украинским зрителям эпизодическими ролями в серии фильмов о Шурика умерла в возрасте 79 лет.
Звезда ушла из жизни 28 января в Москве после продолжительной борьбы с болезнью. Российские СМИ пишут, что о ее смерти сообщила директор Липецкого драматического театра Галина Кулешова.
Светлана Алексеевна играла на сцене Липецкого драмтеатра 11 лет. В 2011 году сын перевез ее жить в Москву.
«До последнего Светлана Алексеевна поддерживала связь с театром, очень скучала по Липецку», — рассказывает Галина.
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