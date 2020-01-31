Январь 31st, 2020

Умерла актриса Светлана Агеева, которая снялась в «Операции «Ы»»

Популярная советская актриса Светлана Агеева, которая запомнилась украинским зрителям эпизодическими ролями в серии фильмов о Шурика умерла в возрасте 79 лет.

Звезда ушла из жизни 28 января в Москве после продолжительной борьбы с болезнью. Российские СМИ пишут, что о ее смерти сообщила директор Липецкого драматического театра Галина Кулешова.

Светлана Алексеевна играла на сцене Липецкого драмтеатра 11 лет. В 2011 году сын перевез ее жить в Москву.

«До последнего Светлана Алексеевна поддерживала связь с театром, очень скучала по Липецку», — рассказывает Галина.