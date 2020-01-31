Январь 31st, 2020

Стоимость зарядки электромобилей в Германии обогнала заправку автомобилей с ДВС

Одна из крупнейших сетей зарядных станций в Европе, Ionity, меняет правила пользования и тарифообразование: автовладельцам придется платить не за посещение зарядки (сейчас один сеанс стоит восемь евро), а за количество энергии – 0,79 евро за киловатт-час. Как выяснил AutoEvolition, с переходом на новую методику расчета зарядка Nissan Leaf с аккумулятором 62 киловатт-часа обойдется почти в 50 евро. И это менее выгодно, чем залить бензин в Volkswagen Golf.

AutoEvolition сравнивает Nissan Leaf с батареей на 62 киловатт-часа (а есть версии и с менее емким аккумулятором, например, на 24 киловатт-часа) с Volkswagen Golf седьмого поколения с 1,4-литровым мотором.

Так, в Германии зарядка первого обойдется почти в 49 евро. За ту же сумму можно залить в «Гольф» 35 литров бензина. При этом запас хода Leaf составляет 385 километров, а Volkswagen Golf проедет почти 600 километров (исходя из данных о расходе топлива, предоставленных автопроизводителем).

Ionity была создана BMW Group, Daimler, Ford Motor и Volkswagen Group, а позже к проекту присоединился и Hyundai. На сегодняшний день это одна из самых быстроразвивающихся сетей зарядных станций, которая насчитывает более двух сотен станций в 20 странах. К 2020 году их количество достигнет 400 штук.

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