Январь 31st, 2020

Стали известны подробности о болезни Анастасии Заворотнюк. Состояние очень плохое.

Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк находится в очень плохом состоянии.

«Я лично Настю не видел, но говорят, что она еще в очень плохом состоянии. В сознании, ситуация стабильно тяжелая. Но пока она жива, слава Богу. Может, есть надежда», — говорит критик.

Кроме того, Соседов признался, что он поддерживает решение родственников актрисы не рассказывать о состоянии Заворотнюк.

«То, что ее лечение максимально закрыто — это правильно, безусловно. Есть вещи частного порядка, секрет личности. А что показывать, чем хвастаться? Тем, что человек тяжело болен? От того, что об этом будут говорить, ей не станет лучше. Я целиком и полностью на стороне родственников, которые закрывают информацию. О чем говорить, если человеку плохо, если она лежит бездыханный. У Фриске была другая ситуация. Там все было быстро: болезнь проходила скоротечно, динамика — очень мощная. А в случае Заворотнюк будто все стабилизировалось, все находится в стагнации На точке замерзания. Стабильно тяжелое состояние. Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо «, — говорит Сергей.