 
 
Январь 31st, 2020

США закрыли Китай для американцев

Госдепартамент США  внес Китай в «краснный список», куда входят страны, которые категорически не рекомендуются к посещению. Такое решение было принято из-за вспышки нового коронавируса.
Опубликованное заявление Госдепа относит Китай к странам высшей категории опасности для путешественников.
Тем американцам, которые находятся в КНР в данный момент, настоятельно рекомендовано покинуть страну.
Напомним, ранее Госдеп принял решение о частичной эвакуации сотрудников посольства в Пекине и консульствах в КНР из-за эпидемии короновируса.

Tags: , | Category: Новости, США ﻿
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