США закрыли Китай для американцев

Госдепартамент США внес Китай в «краснный список», куда входят страны, которые категорически не рекомендуются к посещению. Такое решение было принято из-за вспышки нового коронавируса.

Опубликованное заявление Госдепа относит Китай к странам высшей категории опасности для путешественников.

Тем американцам, которые находятся в КНР в данный момент, настоятельно рекомендовано покинуть страну.

Напомним, ранее Госдеп принял решение о частичной эвакуации сотрудников посольства в Пекине и консульствах в КНР из-за эпидемии короновируса.