Январь 31st, 2020

Российская певица госпитализирована с подозрением на коронавирус

Известная российская певица и актриса Лена Князева была срочно госпитализирована в Таиланде с подозрением на новый смертельный вирус — коронавирус.

По словам самой исполнительницы, заболела Елена внезапно и ей достаточно быстро стало плохо, резко подскочила температура. Поэтому звезда немедленно была госпитализирована в инфекционное отделение ближайшей больницы Таиланда.

«Я выступала на частном мероприятии на острове Самуи по поводу празднования китайского Нового года … Прямо во время выступления мне стало плохо. Я отработала свой блок, и меня под руки повели в гримерку. Поскольку мне надо было еще ехать домой, на соседней остров, то я выпила жаропонижающее, противовирусное, анальгетик — все сразу. Мне на время легче, но когда я добралась до дома, стало еще хуже. По страховке я вызвала «скорую», меня сразу забрали в госпиталь, где прямо в смотровой взяли кровь на анализ, измерили температуру и забрали в инфекционное отделение. Поставили огромную капельницу, так как у меня было сильное обезвоживание и температура 38,2. Сутки я пролежала под капельницами до момента, когда анализы были готовы «, — рассказала Елена.

После обследования медики так и не подтвердили худшие подозрения о том, что у Елены коронавирус.