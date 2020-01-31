Январь 31st, 2020

Рон Ховард снимет фильм про попытку убить Фиделя Кастро

Киностудия Paramount Pictures запускает в производство основанный на реальных событиях фильм под названием «Fixer», который посвящен попытке убийства лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Как сообщает издание Deadline постановщиком назначен Рон Ховард.

В центре сюжета окажется агент ФБР, который вместе со своими коллегами из ЦРУ и представителями чикагской мафии занимался организацией физического устранения команданте. Вполне вероятно, речь идет о заговоре, подготовкой которого занимался Робет Махью. Продюсером картины выступит Брайан Грейзер, с которым Ховард сотрудничал и ранее. Съемочный и прокатный графики пока не уточняются.

Отметим, что в общей сложности Фидель Кастро благополучно пережил сотни попыток покушения на него. В одном из интервью он даже шутил, что, если бы выживание после покушений стало олимпийской дисциплиной, он точно был бы абсолютным рекордсменом.

Напомним, что последней на момент публикации данной заметки работой Ховарда стал фильм «Паваротти», посвященный знаменитому итальянскому тенору. Он также принимал участие в создании некоторых телевизионных сериалов.