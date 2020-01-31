Январь 31st, 2020

Появилось ранее не опубликованное письмо принцессы Дианы своим сыновьям за год до смерти

На днях бывший дворецкий покойной принцессы Дианы Пол Баррел поделился с журналистами ранее не опубликованным письмом, которое та адресовала своим сыновьям Уильяму и Гарри. Письмо принцесса Диана написала от руки всего за год до своей смерти.

Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мной семена будут расти и принесут необходимую силу, знания и стабильность,

— сказано в письме, к которому бывший дворецкий Дианы также приложил ее снимок с маленькими Гарри и Уильямом.

Письмо принцессы Дианы

Пол Барелл объяснил, почему раньше не передавал это письмо леди Ди журналистам: по словам бывшего дворецкого первой жены принца Чарльза, он вспомнил об этих ее словах только после того, как принц Гарри и Меган Маркл объявили о сложении своих королевских обязанностей.

В момент, когда Гарри и Меган вступают в новую жизнь, мне вспоминаются пронзительное послание принцессы Дианы, которые она адресовала своим сыновьям много лет назад. Это слова о безусловной любви матери к детям, которые спустя 24 года все так же актуальны,

— рассказал бывший дворецкий Дианы.

Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Ульямом

35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл объявили об отказе от своих королевских обязанностей в начале января. На одной из своих последних официальных встреч Гарри отметил, что, несмотря на переезд в Канаду, он по-прежнему любит Великобританию и считает ее своим домом. Гарри добавил, что продолжит помогать организациям, которые патронировал ранее, и приносить пользу своей родине, а также поблагодарил общественность и королевскую семью за то, что позволили им с Меган сделать столь серьезный шаг.

Принцесса Диана с сыном Гарри

Напомним, что в 1997 году принцесса Диана погибла в страшной аварии в Париже. Жертвами трагедии также стали возлюбленный Дианы Доди аль-Файед и их водитель Анри Полем, которые также находились в автомобиле. Причины аварии по-прежнему до конца не выяснены: многие убеждены, что ДТП было подстроено.

Ранее бывший дворецкий Дианы опубликовал посвященную ей книгу, в которой отрицал, что между Дианой и Доди аль-Файедом существовала любовная связь.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри