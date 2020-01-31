Январь 31st, 2020

Помпео заверил Украину в полной поддержке со стороні США в делах восстановления территороий

31 января 2020 состоялась встреча Министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с Государственным секретарем США Майклом Помпео, находящийся с визитом в Украине.

Повестка дня встречи с глазу на глаз и переговоров в составе делегаций охватила вопросы двустороннего политического и практического взаимодействия между Украиной и США. Главное внимание во время переговоров уделено, в частности, скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, практическому сотрудничеству в сфере безопасности, а также поддержанию активного двустороннего диалога на всех уровнях в рамках существующих форматов украинского-американского стратегического партнерства .

В этом контексте Вадим Пристайко выразил глубокую благодарность Администрации и Конгресса США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина является партнером США в деле поддержания международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-технической, энергетической и других отраслях.

Майкл Помпео в ходе переговоров заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в деле прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме, практическим подтверждением чему стало введение Соединенными Штатами 29 января пакета дополнительных санкций, касающихся действий отдельных физических лиц и компаний в Крыму. Наряду с этим американская сторона особый упор сделала важность сохранения высокой динамики и результативности реформ в Украине.

Стороны договорились продолжить взаимодействие в международных организациях и поддерживать контакты по всем вопросам двусторонней повестки дня практического сотрудничества.