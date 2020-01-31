Январь 31st, 2020

Певица Сиара третий раз станет мамой

Популярная американская певица, актриса, модель и продюсер Сиара имеет двоих детей. На днях артистка заявила о своей третьей беременности.

Знаменитость дважды выходила замуж. От первого брака с рэпером Фьючер она воспитывает сына Фьюче Захир Вилберна. В 2016 году Сиара пошла под венец с футболистом Расселом Уилсоном. В супругов есть дочь Сиенна и сейчас они ждут пополнения в семье. Об этом певица заявила, опубликовав фото на своей инстаграм-странице.

На фотографии, которую обнародовала 34-летняя знаменитость, она с немаленьким животиком позирует в ярком купальнике на вершине скалы. Распущенные волосы придают ей привлекательности, а бикини подчеркивает соблазнительную фигуру Сиары.

«Номер 3″, — коротко прокомментировала фото певица.