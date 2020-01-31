Январь 31st, 2020

Надя Дорофеева порадовала фанатов сменой имиджа

Вокалистка популярной украинской группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева не зря считается одной из самых стильных представительниц украинского шоу-бизнеса. Певица не скрывает — и у нее случаются модные провалы, но она все равно продолжает экспериментировать со стилем и имиджем.

Совсем недавно Надя Дорофеева решила в очередной раз изменить цвет волос и немного убрать длину. Теперь артистка может похвастаться волосами шоколадного оттенка — это цвет немного темнее и более насыщенный, чем тот, что певица носила раньше.

«Новая я», — подписала фото Надя Дорофеева.