Январь 31st, 2020

Мужчина два года заботился о застрявшей в стене торгового центра кошке (видео)

Житель Южной Кореи два года приносил еду и воду застрявшей в стене торгового центра кошке, пока ее не вызволили спасатели и ветеринары. Об этом сообщает издание Daily Mail.



Покупатель узнал от других людей, что в стенах торгового центра слышны странные звуки. Оказалось, что между перекрытиями здания живет кошка. Мужчина стал заботиться о животном и приносить кошке воду и еду. Чтобы передать угощение, он каждый день откручивал панель в стене и ставил миски в получившееся отверстие.



Неизвестно, почему кошку так долго не могли извлечь из перекрытий. В конце концов, для ее освобождения собралась команда ветеринаров и спасателей. Спасение животного попало на видео. На записи видно, как участники команды откручивают несколько панелей, чтобы найти, где именно прячется животное, и при помощи эндоскопа отслеживают его перемещения. Из одного из отверстий они убирают множество мисок, которые оставлял кошке заботливый покупатель.



Когда животное подходит к отверстию, они ловят его и сажают в переноску. Шокированная неожиданной свободой, кошка пытается вырваться. После поимки ее отвезли к ветеринару на обследование. Врач проверил, нет ли у нее болезней и травм, почистил ей зубы и подстриг когти. После этого ухаживавший за ней все это время мужчина смог забрать ее домой.



