Январь 31st, 2020

Меган Маркл и принц Гарри заявили, что пока поживут в США

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри, которые после сложения с себя королевских обязанностей обосновались в Канаде, уже планируют переезд, правда, лишь на время. Как сообщают источники, герцоги Сассекские «надеются» провести лето в родном городе Меган Лос-Анджелесе.

Они начали смотреть дома в интернете и сейчас общаются с охранными компаниями. Они смотрят, возможно ли все это осуществить с точки зрения логистики.

Как и у любого потенциального собственника жилья, у герцогини Сассекской есть не подлежащий обсуждению список желаний для ее идеального дома. Меган хотела бы иметь возможность проводить встречи в доме, а также принимать друзей и гостей. Эти два пункта, которые важны для нее. Она очень надеется найти что-то, что будет соответствовать ее потребностям,



— рассказал он.

В свете последних новостей переезд пары в Лос-Анджелес кажется вполне логичным. Во-первых, там живет мама Меган Дория Рэгланд, которая не планирует переезжать к дочери в Канаду. Во-вторых, супруга принца Гарри, как говорят источники, очень скучает по актерской карьере, которую она была вынуждена оставить, став членом королевской семьи, и теперь всерьез планирует вернуться к любимой работе, а Лос-Анджелес для этого как раз самое подходящее место, ведь до Голливуда — рукой подать.

Но вот что их наверняка абсолютно точно смущает и останавливает — это вездесущие папарацци, которых в Калифорнии хоть пруд пруди. Герцоги и в Канаде страдают от повышенного внимания репортеров, которые дежурят прямо около их дома, а в Лос-Анджелесе, где их концентрация особенно велика, они, очевидно, и вовсе не дадут прохода супругам и их сыну Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи