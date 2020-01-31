Январь 31st, 2020

Медики рассказали о главной опасности быстрого бега



Медики рассказали о главной опасности быстрого бега — при этом по их мнению, опасность быстрого бега одинаково поражает как престарелых, так и молодых бегунов.



Занятия бегом воспринимаются многими как часть здорового образа жизни, однако гарвардские ученые констатируют: интенсивный бег может привести к внезапной остановке сердца.





Специалисты Гарвардского Университета провели исследование, которое показало, что кардио на высоких скоростях может негативно отразиться на здоровье и «убить» сердечную мышцу. Особенно сильно рискуют в этом плане люди, которые решают начать заниматься бегом после того, как годами были малоподвижными и далекими от спорта.



«Если люди, которые вели сидячий и не слишком здоровый образ жизни, начнут сразу интенсивно заниматься бегом, их сердце с непривычки может просто не выдержать нагрузки», — предупредили ученые.

По их словам, интенсивные пробежки могут навредить даже тем, кто занимается бегом на регулярной основе. Поклонникам данного вида тренировок нужно обязательно периодически наблюдаться у кардиолога и обследовать сердце, считают исследователи.



Эксперты отмечают, что на состояние сердца влияют очень многие обстоятельства жизни, включая стрессы и загрязненный воздух. Люди могут не подозревать, что их сердце подвергается негативному воздействию и имеет повреждение. Занятия бегом способны стать той нагрузкой, которая заставит сердце «окончательно сломаться».



Специалисты подчеркивают, что физическая активность не должна быть чрезмерной, изнурительной.



«Прекрасная альтернатива для занятия спортом — интервальный бег с сочетанием высоких и низких скоростей и бег трусцой на небольшой скорости. Если ваша цель -повысить свою выносливость, попробуйте йогу. Регулярные занятия йогой подарят вам гибкость, а также моральное равновесие и спокойствие», — сообщили исследователи.