Январь 31st, 2020

Мать Леди Гаги рассказала, как боролась с психическими расстройствами звезды

Популярная американская певица Леди Гага в подростковом возрасте страдала депрессией. Ее мать Синтия Джерманотта впервые рассказала, как боролась с психическими проблемами дочери.

33-летняя звезда в школьном возрасте страдала от унижения в школе. Все потому, что она выделялась среди сверстников другим стилем в одежде и увлечением музыкой. Некоторые дети были негативно настроены по отношению к будущей знаменитости и поэтому она чувствовала себя изолированной от общества. Об этом рассказала мама Леди Гаги.

По словам Синтии Джерманотта, эмоциональное состояние ее дочери значительно ухудшалось из-за постоянных издевательств, а сама она не хотела ни с кем делиться своими проблемами. Также Синтия добавила, что не подозревала насколько сильна депрессия Леди Гаги, ведь не была так осведомлена о его психическое здоровье, как сегодня.

«Она чувствовала себя изолированной от любых событий, была униженной. И постоянно ставила себе вопрос о своих собственных возможностях, бесконечно сомневалась в себе. Так началась ее депрессия. Мы как родители старались изо всех сил помочь ей, но не знали всего», — призналась мать.

Напомним, в начале этого года в интервью Опре Уинфри Леди Гага призналась, что в 19 лет претерпела серии изнасилований, после чего несколько лет страдала посттравматическим расстройством.