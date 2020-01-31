Коронавирус привел «китайский Лас-Вегас» к банкротству

Резкое падение доходов игорного бизнеса отмечено в Макао во время «золотой недели» выходных по случаю Нового года по лунному календарю. Вместо массированного притока зажиточных игроков из материкового Китая, роскошные казино «азиатского Лас-Вегаса» подсчитывают убытки на фоне стремительного сокращения турпотока из-за вспышки коронавируса.

С учетом того, оборот игорного бизнеса Макао достигает 2,8 млрд долларов в месяц, убытки казино будут исчисляться сотнями миллионов долларов.

В период праздника гигантские игорные комплексы, такие как The Venetian («Венеция»), где и в обычные дни не протолкнуться от туристов, стоят практически пустые. За зеленым сукном — только зевающие от скуки крупье в респираторных масках. Опустел напоминавший «гудящий улей» исторический центр с его узкими улочками, выложенными желто-черной брусчаткой, церквями, колониальными постройками в португальском стиле и лавками, торгующими печеньем и вяленым мясом — «жоугань».

Удар вируса

Спад турпотока в Макао, достигший небывалых почти 80%, связан с жесткими мерами властей по предотвращению распространения коронавируса нового типа (2019-nCoV). В этом небольшом приморском городе с населением 670 тыс. жителей подтверждено семь случаев заражения. Все заболевшие приехали из Уханя (провинция Хубэй), оказавшегося эпицентром эпидемии. Как сообщил корр. ТАСС источник в Макао, там все еще остаются свыше 200 туристов из этой провинции. Их поселили в отдельный отель и взяли под медицинское наблюдение.

Чтобы не допустить проникновения коронавируса, власти этого специального административного района приостановили выдачу разрешений на въезд для жителей материкового Китая. В КНР казино строго запрещены, и автономный Макао — единственная «отдушина» для любителей азартных игр. Также было сокращено паромное сообщение с близлежащим Гонконгом, снижена интенсивность движения автобусов, усилен санитарный контроль на погранпереходе с соседним Чжухаем.

Глава исполнительной власти Макао Хэ Ичэн дал понять, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти могут вообще временно закрыть все игорные заведения в городе. Потери будут колоссальными: оборот этого бизнеса в разы превышает показатель американского Лас-Вегаса. Ежедневно казино бывшего португальского анклава зарабатывают в среднем свыше 90 млн долларов, при этом практически все их клиенты — приезжие китайцы.

На ожиданиях убытков стремительно дешевеют акций компаний-операторов игорного бизнеса. Бумаги групп Galaxy Entertainment, Sands China, MGM обрушились более чем на 6% после возобновления торгов на Гонконгской фондовой бирже 29 января и ускорили падание в четверг.

Никогда еще игорные дома не прекращали свою работу, разве что во время мощных тихоокеанских тайфунов. Пару лет назад был случай, когда главу местного метеорологического управления со скандалом уволили и завели на него дело за намеренно слишком позднее введение штормового предупреждения в интересах игорной индустрии.

Даже во время эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 годов казино всегда оставались открытыми. Правда, тогда их и не было в таком количестве: массовое строительство началось с 2004 года, когда рынок открыли для иностранного капитала. До этого весь игорный бизнес в городе находился под контролем магната-монополиста 98-летнего Стенли Хою

На фоне массового спада посетителей и простоя некоторые комплексы отелей-казино в Макао, как поясняют источники, скорее всего, сами будут вынуждены так или иначе пойти на ограничения в своей деятельности, чтобы сократить издержки, связанные с содержанием огромного штата персонала.

Из-за угрозы вируса в Макао были продлены школьные каникулы, отменены все массовые развлекательные мероприятия. На неопределенный период закрылось грандиозное водно-цирковое шоу «Дом танцующей воды» с бюджетом 250 млн долларов, проходящее два раза в день на постоянной основе в комплексе казино City of Dreams. Роскошные отели, взвинтившие стоимость номеров на период китайского Нового года, сейчас пытаются распродать их по бросовым ценам, но желающих не находится.