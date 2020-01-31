Коронавирус обвалил мировой туризм

(Блумберг) — Отели, магазины, торгующие предметами роскоши, и достопримечательности по всему миру привыкли рассчитывать на наплыв туристов из Китая, и теперь они могут столкнуться с кризисом, серьезнее, чем во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году: вспышка нового вируса грозит поразить большее количество людей.
Гостиницы, казино, авиакомпании и ретейлеры от Токио до Лондона уже отмечают спад продаж и готовятся к их дальнейшему снижению в ближайшие недели, если не месяцы, на фоне ограничений на выезд за рубеж в КНР и ужесточения контроля на границах многих стран.
В 2018 году в заграничных поездках побывали около 163 миллионов китайцев — эта цифра превышает население России, — обеспечив более 30% мирового объема розничных туристических продаж.
«Это тройной удар — китайцы больше путешествуют, больше тратят в целом и больше тратят на косметическую продукцию, — отмечает Стефани Уиссинк, аналитик потребительского сектора в Jefferies LLC, которая недавно подготовила доклад о влиянии вспышки вируса на расходы на поездки. — Китайские туристы являются самыми значительными и самыми важными клиентами с точки зрения роста розничных туристических продаж».
«Эпидемия SARS 2003 года является бенчмарком, на который все ориентируются, — отмечает Луя Ю, транспортный аналитик Bocom International в Гонконге. — Реальные убытки и негативные последствия нынешнего вируса могут оказаться более серьезными, поскольку китайцы сейчас больше путешествуют, чем раньше. Убытки, связанные с запретом на поездки, отменой авиарейсов, в разы выше, чем в 2003 году».
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