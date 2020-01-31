Коронавирус обвалил мировой туризм

(Блумберг) — Отели, магазины, торгующие предметами роскоши, и достопримечательности по всему миру привыкли рассчитывать на наплыв туристов из Китая, и теперь они могут столкнуться с кризисом, серьезнее, чем во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году: вспышка нового вируса грозит поразить большее количество людей.

Гостиницы, казино, авиакомпании и ретейлеры от Токио до Лондона уже отмечают спад продаж и готовятся к их дальнейшему снижению в ближайшие недели, если не месяцы, на фоне ограничений на выезд за рубеж в КНР и ужесточения контроля на границах многих стран.

В 2018 году в заграничных поездках побывали около 163 миллионов китайцев — эта цифра превышает население России, — обеспечив более 30% мирового объема розничных туристических продаж.

«Это тройной удар — китайцы больше путешествуют, больше тратят в целом и больше тратят на косметическую продукцию, — отмечает Стефани Уиссинк, аналитик потребительского сектора в Jefferies LLC, которая недавно подготовила доклад о влиянии вспышки вируса на расходы на поездки. — Китайские туристы являются самыми значительными и самыми важными клиентами с точки зрения роста розничных туристических продаж».

Вспышка вируса усиливает неопределенность для глобальной индустрии, уже почувствовавшей на себе последствия замедления экономики КНР.

«Эпидемия SARS 2003 года является бенчмарком, на который все ориентируются, — отмечает Луя Ю, транспортный аналитик Bocom International в Гонконге. — Реальные убытки и негативные последствия нынешнего вируса могут оказаться более серьезными, поскольку китайцы сейчас больше путешествуют, чем раньше. Убытки, связанные с запретом на поездки, отменой авиарейсов, в разы выше, чем в 2003 году».