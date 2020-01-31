«Король лев» стал лидером премии за спецэффекты

Состоялась церемония вручения премий Сообщества создателей спецэффектов (VES Awards), которая среди профессионалов ценится не менее, чем «Оскар». Больше всех наград получил проект студии Walt Disney «Король лев», победивший в номинациях «Лучшие спецэффекты в фотореалистичном полнометражном фильме», «лучшая виртуальная съемка» и «лучшая фотореалистическая среда в полнометражном фильме».
Награда за лучшие вспомогательные эффекты досталась картине «Ирландец». Победа в номинации «Лучшие спецэффекты в полнометражном анимационном фильме» была присуждена мультфильму «Потерянное звено».
Лидером в номинации «Лучшие спецэффекты в фотореалистичном сериале» стал «Мандалорец», а лучшие вспомогательные спецэффекты оказались у мини-сериала «Чернобыль». Лучшая фотореалистическая среда в полнометражном мультфильме у «Истории игрушек 4″, а среди телевизионных проектов — у сериала «Игра престолов».
Лучший анимационный персонаж в полнометражном фильме оказался в фантастическом боевике «Алита: Боевой ангел». Среди полнометражных мультфильмов лучший анимационный персонаж также оказался у «Потерянного звена». Награду в номинации «лучший анимационный персонаж сериала» получил третий сезон проекта «Очень странные дела».
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