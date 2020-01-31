Январь 31st, 2020

Хиллари Дафф призналась, что чувствовала себя виноватой перед рождением второго ребенка

Известная американская певица и актриса Хилари Дафф воспитывает двоих детей. На днях звездная мама призналась, что перед рождением второго ребенка чувствовала себя виноватой.

32-летняя актриса Хилари Дафф в октябре 2018 родила дочь Бэнкс. У звезды есть еще старший сын Лука, с грустью спрашивал маму для чего ей второй ребенок. Подробностями Хиллари поделилась в интервью для издания Pure Wow.

«Я чувствовала огромную вину перед тем, как родила дочь Бэнкс. В течение длительного времени мы с Лукой были вдвоем. Когда я была беременна, он однажды спросил:» Для чего? Для чего, мама? Почему ты это делаешь? Все же было хорошо. «И это было очень грустно слышать. Я сказала ему:» А как я могу сейчас что-то изменить? Уже поздно «. Это был очень сильный момент. Беременные такие вещи воспринимают очень близко к сердцу.

Лука зашел ко мне после родов. Я держала дочь на руках, а на лице сына был шок. И он сказал: «Это моя сестра!» Самое приятное — видеть их вместе. Между братом и сестрой происходит какая-то химия. Лука понял, что он является ее защитником «, — рассказывает звездная мама.