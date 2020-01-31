Грету Тунберг, которая прогуливает школу, опять выдвинули на Нобелевскую премию

Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг вдруг номинировали на Нобелевскую премию мира 2020.
Об этом сообщает AFP.
«Юная климатическая активистка Грета Тунберг и глобальное экологическое движение Fridays for Future, номинированны сегодня на Нобелевскую премию мира 2020 двумя шведскими законодателями», — говорится в сообщении.
С инициативой выступили двое шведских депутатов Йенс Холм и Хокан Свеннелинг.
«Грета Тунберг — климатический активист, главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира, заключается в том, что, несмотря на их юный возраст, она упорно работала над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис», — заявили шведские законодатели.
«Нерешенный климатический кризис приведет к новым конфликтам и, в конечном итоге, войнам. «, — добавили депутаты.
Как сообщалось, шведская климатическая активистка и создатель экологического движения Fridays for Future Грета Тунберг на мировом экономическом форуме в Давосе, обвинила мировых лидеров в недостаточных усилиях по защите климата.
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