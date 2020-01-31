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Грету Тунберг, которая прогуливает школу, опять выдвинули на Нобелевскую премию

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Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг вдруг номинировали на Нобелевскую премию мира 2020.
Об этом сообщает AFP.

«Юная климатическая активистка Грета Тунберг и глобальное экологическое движение Fridays for Future, номинированны сегодня на Нобелевскую премию мира 2020 двумя шведскими законодателями», — говорится в сообщении.

С инициативой выступили двое шведских депутатов Йенс Холм и Хокан Свеннелинг.

«Грета Тунберг — климатический активист, главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира, заключается в том, что, несмотря на их юный возраст, она упорно работала над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис», — заявили шведские законодатели.

«Нерешенный климатический кризис приведет к новым конфликтам и, в конечном итоге, войнам. «, — добавили депутаты.

Как сообщалось, шведская климатическая активистка и создатель экологического движения Fridays for Future Грета Тунберг на мировом экономическом форуме в Давосе, обвинила мировых лидеров в недостаточных усилиях по защите климата.

Category: Мир, Новости ﻿
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