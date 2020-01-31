Январь 31st, 2020

Физики подтвердили существование аномальной материи

Французские физики Комиссариата атомной и альтернативной энергии подтвердили условия существования аномальной формы материи.

Речь идет изменении агрегатного состояния водорода, в результате чего образуется металлический водород — вещество, которое, как считается, находится в недрах газовых планет-гигантов. Долгое время считалось, что при достаточно большом давлении водород превратится в металл, однако ученые не знали, какой именно давление для этого потребуется. В итоге физики пришли к консенсусу, установив, что давление фазового перехода должна достигать 425 миллиардов Паскалей.

Однако проверить еще это было невозможно. В новой работе группа ученых усовершенствовала устройствос алмазным наковальней, в котором два алмаза используются для сжатия образца до экстремальных значений. Это позволило им достичь давления в 600 гигапаскалей. Для наблюдения за образцом физики использовали луч инфракрасного света, который пропустили через устройство. В случае образования металлического водорода он свет не должен был пройти через него.

Выяснилось, что сжатые образцы блокировали весь инфракрасный и видимый сспектр. В будущем физики планируют повторить эксперимент и проверить, способен ли образец проводить электричество, что предусмотрено для металлического водорода.